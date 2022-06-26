В России госпитализировали 628 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/ Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 628 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса выздоровели 2 713 пациентов. Всего по России переболели 17 845 513 человек.

За последние сутки выявлены 3 004 случая коронавируса. 55 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались.

По состоянию на 24 июня уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 21,5%. Полный цикл вакцинации был проведен 88 298 127 раз.