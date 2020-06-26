В Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 20 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в столице составляет 3 714. В Штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

Сергей Собянин отмечал, что количество выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось на 37% за неделю. По его словам, за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Этот показатель снизился на 21%.

За последние сутки в России выявили 6 800 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны.

На Москву приходится 813 выявленных случаев, на Московскую область – 390. Всего в России зарегистрировано 620 794 случая коронавирусной инфекции.

