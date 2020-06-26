Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла 66%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России составляет 66%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за дистанционным голосованием.

Таким образом, участниками электронного голосования стали уже две трети граждан, которые выбрали данный формат процедуры. Всего было выдано свыше 786,7 тысячи бюллетеней, проголосовало более 774,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что из реестра голосующих по поправкам в Конституцию в электронном формате исключили около двух тысяч сомнительных учетных записей.

Уточняется, что люди, чьи учетные записи заблокированы, не смогут проголосовать онлайн, сделать это можно будет только на своем участке. Голосующие будут об этом проинформированы.

Как рассказал Сергей Собянин, в столице систему электронного голосования сделали более мощной. По его словам, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования, а ежедневная выверка баз данных исключает нарушение.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

