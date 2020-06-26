Около 2 тысяч сомнительных учетных записей исключено из реестра онлайн-голосующих

Фото: Агентство "Москва"

Около двух тысяч сомнительных учетных записей удалено из реестра голосующих по поправкам в Конституцию в электронном формате. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Мы, когда вот эту сверку затеяли электронных записавшихся и обычных, обнаружили чуть меньше 2 тысяч человек, которые зарегистрировали личные кабинеты после 5 июня, прямо в последние дни записи на голосование. Из них 547 человек проголосовало. Те, которые 1,4 тысячи мы выявили, мы их уже сейчас заблокировали", – приводит его слова Агентство "Москва".

Массух подчеркнул, что учетные записи заблокированы, эти люди не смогут проголосовать в электронном виде, но смогут прийти на участки и проголосовать очно.

Он добавил, что всем этим людям сообщат о том, что им нужно проголосовать другим способом.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко ранее сообщил, что электронным способом голосования по поправкам в Конституцию воспользовалось около 683 тысяч человек.

Как рассказал Сергей Собянин, в столице систему электронного голосования сделали более мощной. По его словам, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования, а ежедневная выверка баз данных исключает нарушение.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

В онлайн-голосовании принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

