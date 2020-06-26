Около 683 тыс человек проголосовало онлайн по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 683 тысяч человек воспользовалось электронным способом голосования по поправкам в Конституцию, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"На данный момент всего у нас получили доступ к электронному бюллетеню, смогли оставить свой голос 683 тысячи человек из 1 миллиона 190 тысяч, которые включены в реестр электронных голосующих", – приводит слова Костырко Агентство "Москва". Он добавил, что это более 57%.

Как рассказал Сергей Собянин, в столице систему электронного голосования сделали более мощной. По его словам, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования, а ежедневная выверка баз данных исключает нарушение.

Мэр добавил, что комиссии вручную сверяют списки тех, кто принял участие в онлайн-голосовании. Таким образом, забиваются все базы данных.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

В онлайн-голосовании принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

