Летние лагеря заработают до 6 июля в 19 регионах РФ – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 19 российских регионах к 6 июля начнут работать детские лагеря отдыха, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на онлайн-совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

По его словам, в текущем сезоне планируется открыть свыше 33 тысяч учреждений.

"К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнется уже в девятнадцати российских регионах, всего планируется открыться 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей", – приводит слова Кравцова ТАСС.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов ранее заявил, что по ожиданиям министерства в текущем году в летних лагерях сможет отдохнуть около пяти миллионов детей. Он рассказал, что всего летом планируют открыть порядка 33 тысяч лагерей для отдыха детей. В этом году смены будут составлять 24 дня для санитарно-курортной программы и 21 день для оздоровительных.

При этом Грибов уточнил, что Минпросвещения обратилось к Роспотребнадзору с просьбой организовать смены короче 21 дня в дополнение к уже имеющимся. Он добавил, что некоторые программы могут быть рассчитаны на 10–14 дней.

Ранее Сергей Собянин продлил действие сертификатов на летний отдых до 31 октября 2021 года. Данное решение было принято, поскольку в связи с пандемией коронавируса работа по выездному летнему отдыху для детей из социально незащищенных семей была приостановлена.

Возможность поехать в лагерь детям из социально незащищенных семей предоставляется в рамках столичной программы детского отдыха. Родители или законные представители ребенка могут получить путевку в лагерь.

Они имеют возможность оплатить ее с помощью сертификата, выданного московским правительством, стоимость которого составляет 30 тысяч рублей.

