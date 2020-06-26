В России подтвердили 6 800 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 941 случай не имел клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 813 выявленных случаев, на Московскую область – 390, Ханты-Мансийский АО – 295, Санкт-Петербург – 223, Нижегородскую область – 210, Иркутскую область – 210, Воронежскую область – 193.

В Свердловской области зафиксировали 193 случая коронавируса, в Челябинской области – 160, в Ямало-Ненецком АО – 149, в Красноярском крае – 149, в Республике Тыва – 130, в Ростовской области – 121, в Архангельской области – 115, в Саратовской области – 111, в Волгоградской и Ульяновской областях – по 110.

На Новосибирскую область пришлось 108 новых случаев, на Приморский край – 85, Тульскую область – 80, Мурманскую область – 79, Ставропольский и Алтайский края – по 76, на Ивановскую область и Хабаровский край – по 75, Дагестан – 73, Белгородскую область и Карачаево-Черкесию – по 72, Брянскую и Пензенскую области – по 71, Курскую область – 70.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировали 65 новых пациентов, в Томской области – 63, в Тюменской и Омской областях, а также в Забайкальском крае – по 61, в Краснодарском крае, Оренбургской и Самарской областях – по 60, в Республике Коми, Чувашии и Пермском крае – по 58, в Тверской области – 55, во Владимирской области – 51, в Ленинградской области, Башкирии, Кировской области и Республике Саха (Якутия) – по 50.

На Мордовию пришлось 48 случаев, Калужскую область – 46, Тамбовскую и Новгородскую области – по 45, Бурятию и Амурскую область – по 44, Рязанскую, Смоленскую и Ярославскую области – по 43, Липецкую, Орловскую, Астраханскую области и Татарстан – по 40, Хакасию, Камчатский край и Сахалинскую область – по 39, Псковскую область – 37, Кемеровскую область – 34.

В Адыгее, Ингушетии и Республике Марий Эл зафиксировали по 30 новых случаев коронавируса, в Костромской области – 28, в Северной Осетии – 27, в Карелии – 24, Удмуртии – 20, Калининградской и Курганской областях – по 19, в Вологодской области и Калмыкии – по 18, в Магаданской области – 12, в Республике Алтай – 11, Чечне – 10, Крыму – 7, Еврейской АО и Севастополе – по 5, в Ненецком автономном округе и Чукотском АО – по 1.

Всего в России зарегистрировано 620 794 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 176 человек, за весь период – 8 781 человек. За сутки вылечились 8 988 пациентов, за все время – 384 152.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что за последние три месяца резко изменился уклад жизни граждан страны. Он отметил, что за это время у россиян сложилось другое ощущение времени. Кроме того, Путин подчеркнул, что главной задачей властей является безопасность населения.

