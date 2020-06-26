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Общество

09:14

Ученые рассказали, как уничтожить COVID-19 за 25 секунд

общество наука

Фото: depositphotos/alexraths

Ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно уничтожить COVID-19, сообщили специалисты Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.

Ученые экспериментировали с зараженным вирусом материалом, чтобы очистить его различными дозами ультрафиолета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

COVID-19 уничтожили на 99% за 6 секунд при дозировке в 5 мДж/см2, а полностью коронавирус удалось устранить с поверхности за 25 секунд.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала научным прорывом результаты британского клинического исследования RECOVERY. Ученые выяснили, что использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с коронавирусом.

Как говорится в заявлении организации, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости". Ученые считают, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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