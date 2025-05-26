Биолог Глазков: грибной бум ожидается в Московском регионе

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Большой количество грибов ожидается в Московском регионе из-за теплой погоды, рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Сейчас, когда температура приближается к 30 градусам, можно ожидать грибной бум, потому что в лесу очень влажно. Дожди будут стимулировать плодоношение", – передает Агентство "Москва" слова эксперта.

Глазков рассказал, что первая волна плодоношения грибницы задержалась из-за холодного начала весны. Однако она все равно пройдет ярко. Следующая волна ожидается в середине июня, но грибам нужна влага и температура 20–25 градусов. Если все критерии совпадут, то грибы будут.

Ранее автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров сообщал, что белые грибы и маслята уже можно собирать в сосновых лесах на востоке Московской области.

Однако эксперт предупредил, что первая волна грибов сойдет уже к концу мая, а когда начнется следующая, сказать пока сложно. Тихомиров отметил, что, если будет жарко, в июне грибов может вовсе не быть. Тогда они появятся только в июле или августе.