Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах решения пойти на службу в войска. Один из мужчин рассказал, что основная причина заключается в долге перед страной и защите ее интересов.

"Зов родины, и никак иначе. Цель и мотивация – защищать свои земли, людей, мирное небо над головой", – сказал он.

По словам другого добровольца, он уже находился в зоне проведения спецоперации и решил вернуться туда. Он отметил, что проживает в Ростовской области недалеко от границы.

Третий пришедший добавил, что давно планировал пойти на военную службу.

"Решил прийти сюда. Есть друг, который посоветовал мне пойти туда, вот по его совету пришел сюда и подписал контракт", – подчеркнул он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота в Telegram.

Ранее записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом своего поступка. Также один из пришедших в пункт мужчин заявил, что военная контрактная служба предоставляет хороший заработок и стабильность.