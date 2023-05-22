Будущие контрактники рассказали о своем решении отправиться в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Причинами решения отправиться на военную службу по контракту являются желание помочь близким людям, которые проходят ее в зоне спецоперации, и понимание необходимости защитить интересы государства. Об этом сообщили добровольцы, которые пришли в столичный пункт отбора на улице Яблочкова.

"У меня старший брат пошел, отчим пошел. Сидеть дома, пока все там, я не могу", – сказал один из пришедших.

По словам другого россиянина, большинство близких поддержали его решение пойти на службу по контракту. Он рассказал, что его братья и друзья находятся в зоне проведения спецоперации.

"Теперь и мы поедем защищать интересы нашей страны. Большая часть родственников поняли мое решение, все "за", потому что все согласны, что дело правое", – добавил мужчина.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота в Telegram.

Ранее записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом своего поступка. Также один из пришедших в пункт мужчин заявил, что военная контрактная служба предоставляет хороший заработок и стабильность. Кроме того, он подчеркнул, что его предки сражались и защищали страну.