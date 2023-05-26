Названы самые дешевые и дорогие "однушки" в крупнейших городах России

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Специалисты сервиса "Авито Недвижимость" выяснили, сколько стоят самые дешевые и дорогие однокомнатные квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что с начала 2023 года спрос на однокомнатные квартиры в РФ понемногу растет – на 1–2% в зависимости от новизны. При этом цены на такое жилье снижаются, например, в Москве падение уже составило 6%, а в Санкт-Петербурге – 4%.

Так, в российской столице приобрести "однушку" сегодня можно от 2,8 миллиона рублей. Столько стоят самые дешевые апартаменты на вторичном рынке. За полноценную квартиру придется отдать от 4,1 миллиона рублей, а в новостройке она будет стоить уже от 5,5 миллиона рублей. Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке Москвы обойдется в 95 миллионов рублей, а на первичном – 184 миллиона.

Что касается других городов, то в Санкт-Петербурге и Новосибирске самые дешевые "однушки" в новых и старых домах не отличаются в цене. В первом городе они начинаются от 3,2 миллиона рублей, а во втором – от 1,7 миллиона. Самая дорогая квартира в новостройке в Северной столице стоит 71,5 миллиона рублей, а в Новосибирске – 30 миллионов рублей.

Наиболее дешевое однокомнатное жилье среди крупнейших городов РФ можно найти в Екатеринбурге и Казани. Цены там начинаются от 1,3 миллиона рублей в первом случае и 1,5 миллиона – во втором. Причем максимальная стоимость "однушек" в этих городах находится на уровне 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что порядка 80% недорогих арендных квартир в Москве сдается нелегально. Между тем в сегменте дорогого жилья, где ставка аренды начинается от 100 тысяч рублей в месяц, сложилась обратная ситуация – там налоги платят 80% собственников квартир.

