В Москве за сутки госпитализировали 128 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки госпитализировали 128 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 75 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Выписаны из московских больниц 332 человека. С начала пандемии от инфекции в городе вылечились более 2,5 миллиона человек.
За сутки выявили 368 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 14 пациентов.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 2 060 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 17,7% меньше, чем днем ранее.
За последние 24 часа в стране выявили 4 700 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 310 673. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,03%. Перебороли болезнь за сутки 6 455 человек.
Заболеваемость COVID-19 выросла в 2 раза за неделю
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