В Москве за сутки госпитализировали 128 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 128 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 75 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Выписаны из московских больниц 332 человека. С начала пандемии от инфекции в городе вылечились более 2,5 миллиона человек.

За сутки выявили 368 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 14 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 2 060 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 17,7% меньше, чем днем ранее.

За последние 24 часа в стране выявили 4 700 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 310 673. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,03%. Перебороли болезнь за сутки 6 455 человек.

