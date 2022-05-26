В России за сутки госпитализировали 2 060 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за последние сутки госпитализировали 2 060 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 17,7% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций выросло в 36 регионах страны, снизилось – в 45. Не изменилась ситуация в 4 субъектах РФ.

За последние 24 часа в стране выявили 4 700 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 310 673. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,03%.

Перебороли болезнь за сутки 6 455 человек, всего вылечились 17 713 532 пациента. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 91, до 378 700 человек.

Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что заразность оспы обезьян значительно ниже, чем у коронавируса.

По его словам, показатель новых зараженных от одного больного составляет около 0,5 или меньше. При этом при коронавирусе зараженный может передать инфекцию четырем людям.

Малеев пояснил, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, а оспа обезьян – контактным. Он также выразил мнение, что ситуация с заболеванием может измениться в любой момент, поэтому вакцина должны содержаться в стране про запас. При этом эксперт пока не видит необходимости в массовой вакцинации.

