ФМБА разработало "электронный нос" для выявления инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов/Максим Мишин

Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал "электронный нос" – портативный газоанализатор, передает ТАСС.

"...новая разработка позволяет в течение секунд, до одной минуты определять социально значимые инфекции", – сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

Специалист объяснила, что устройство работает на основе полевых транзисторов. Применять его можно как для индивидуальной диагностики, так и в местах массового скопления людей.

Скворцова добавила, что новый прибор может стать аналогом металлической рамки с функцией биобезопасности.

Ранее в ФМБА рассказали о планах по исследованию вакцины от коронавируса "Конвасэл". В рамках этой процедуры будет проанализирована безопасность препарата и его иммуногенность.

