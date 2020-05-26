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Москва 24

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Общество

14:58

Правоохранители проводят плановые мероприятия на территории "Фуд Сити"

общество происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Правоохранительные органы проводят плановые мероприятия на территории продовольственного центра "Фуд Сити", сообщает Агентство "Москва". Сам объект работает в штатном режиме.

Отмечается, что администрация аглокластера постоянно содействует мероприятиям по контролю за соблюдением действующего законодательства.

Правоохранителям дают доступ ко всем помещениям на территории "Фуд Сити", в том числе помещениям, сданным в субаренду торговым предприятиям, и машинам, перевозящим продукты.

Ранее СМИ сообщали, что на территорию "Фуд Сити" прибыл ОМОН.

Российские производители попросили власти о дополнительных мерах поддержки. В частности, они предлагают запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.

Также отрасли просят отказаться от штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов, временно убрать требования о цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде, а также увеличить объем льготного кредитования.

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