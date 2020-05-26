Во сколько обойдется отдых в Крыму этим летом

Если еще две недели назад аэропорт Домодедово был практически пустой, то в настоящее время у стоек регистрации уже достаточно много людей. Они активно регистрируются на курорты Краснодарского края. Большинство из них летит на дачу или к родственникам, а потому об отдыхе в гостиницах речи не идет.

Аналогичная ситуация наблюдается с поездками в Крым. Поезд в Симферополь накануне был переполнен, однако все пассажиры ехали либо на дачи, либо опять же к родственникам.

"Дача у меня там, я там одна. На всей улице никого нет", – рассказала одна из пассажирок поезда.

"Мы едем к родителям в Керчь и будем находиться 2 недели на самоизоляции. С собой взяли много дезинфицирующих средств, перчаток, масок", – сообщили другие туристы.

Действительно, все те, кто прибывает в Крым на поезде или на самолете, будут 2 недели находиться в обсервации. Выйти из таких гостиниц, где под окнами гуляют сотрудники Росгвардии, можно будет только после получения отрицательных тестов на COVID-19.

"Заселили в номер. Заселение пару часов продлилось. За стеклом время от времени проходят за забором росгвардейцы. То есть действительно в Евпатории все на карантине сидят", – рассказал постоялец обсерватора.

Известно, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о том, что люди, находящиеся в обсервации, должны платить за нахождение в таких гостиницах, то есть пребывать там за свой счет.

При этом мораторий на работу санитарно-курортного сектора заканчивается 1 июня, но, как будет работать туристическая отрасль, пока не известно. Тут все зависит от конкретного решения федерального правительства.

Тем не менее руководство Крыма надеется, что туристический сезон состоится, поскольку это влияет на экономику региона.

Отмечается, что пока цены на поездку в Крым не растут. Туда на поезде можно добраться за 5,5 тысячи рублей, правда, в пути придется находиться 33 часа. Перелет на самолете выйдет чуть дороже – в мае билеты стоят 6,5 тысячи рублей, а в июне их стоимость снизится до 6 тысяч.

При этом на машине в Крым туда и обратно придется потратить в районе 27 тысяч рублей.

За эти деньги туристы смогут получить следующие услуги. Так, сейчас гостиницы работают не в полном объеме. Возможность комфортного заселения в гостиницы, скорее всего, появится только с 1 июня или с середины лета.

"Ограничения такие вводятся, это будет поселение одного человека либо одной семьи", – отметил представитель гостиничного комплекса в Керчи Вячеслав Останков.

Он добавил, что ценовая политика будет прошлогодняя, несмотря на то что должно было произойти увеличение цен.

"В этом году она либо сохранится на уровне 2019 года, либо будет существенно дешевле. Спрос ожидается достаточно большой", – пояснил Останков.

Однако, несмотря на снижение цен, эксперты рекомендуют пока что не бронировать билеты на ближайшие даты, а немного подождать, потому что сервис работает не в полном объеме и ситуация остается не в полной мере стабильной.