Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

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Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Парламентарии поддержали инициативу на пленарном заседании, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Он также предусматривает ужесточение ответственности за терроризм.

Документом будут внесены поправки в статью 275 Уголовного кодекса РФ. Действия, расцениваемые как госизмена, в том числе шпионаж, выдача сведений, составляющих гостайну, и другие, могут быть наказаны пожизненным лишением свободы. Сейчас наказание за госизмену в РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Минимальный срок лишения свободы за совершение террористических актов планируют повысить с 15 до 20 лет. За участие в террористических сообществах могут начать наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений поправками предлагается установить минимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

За содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества и участие в нем, согласно законопроекту, будут конфисковывать имущество, нажитое подобным путем.

Кроме того, за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации с международной защитой, служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц с аналогичной защитой, либо угрозу его совершения минимальное наказание составит 7–12 лет лишения свободы вместо 2–6 ранее. За совершение подобных деяний в целях провокации войны или осложнения международных отношений наказание составит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Инициативой правительства также предлагается дополнить УК новой статьей 284.3. Согласно ее содержанию, за содействие решениям международных организаций или иностранных государственных органов, в которых не участвует РФ, будут наказывать штрафом от 300 тысяч рублей до миллиона либо лишением свободы на 5 лет с запретом на назначение определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

До этого инициативу поддержали депутаты Госдумы. Инициаторами поправок стали члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.