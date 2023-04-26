Москвичей предупредили о дожде 26 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 26 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами прогнозируется кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, по области – от 14 до 19 градусов.

Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление в столице составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метео" Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в конце недели в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Согласно данным Гидрометцентра, в четверг, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируется гроза. При этом дожди сохранятся в Московском регионе в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля.