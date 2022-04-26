Логопед рассказала, как взрослым людям исправить картавость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская рассказала, что взрослые могут справиться с картавостью с помощью онлайн-занятий и визитов к специалисту.

По ее словам, для исправления произношения звуков достаточно посетить пару занятий. При этом логопед отметила, что поставить правильное произношение становится сложнее с возрастом, поскольку новые навыки труднее автоматизируются.

"Приходится большое количество внимания уделять, чтобы этот звук произносить правильно. Но если у человека есть желание, то это исправляется легко и просто", – сказала Покровская News.ru.

Ранее невролог Марина Калинкина рассказала, каким образом можно замедлить прогрессирование речевого нарушения – афазии. Она объяснила, что отказ от терапии или ее нерегулярное проведение может серьезно ускорить развитие заболевания.