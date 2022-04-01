Невролог рассказала, как можно бороться с афазией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Невролог Марина Калинкина рассказала, каким образом можно замедлить прогрессирование речевого нарушения – афазии. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Если говорить об афазии как об элементе деменции, здесь идет необратимое прогрессирование нейродегенерации. Вопрос только в том, будет ли человек регулярно пить лекарства, заниматься с логопедом. В этом случае процесс, скорее всего, будет идти не так быстро", – заявила специалист.

Она также объяснила, что отказ от терапии или ее нерегулярное проведение может серьезно ускорить развитие заболевания.

Калинкина отметила, что больные афазией могут общаться с близкими письменно, если понимают обращенную к ним речь. Если же нарушение затрагивает и восприятие, то возможности для коммуникации существенно сокращаются.

Ранее сообщалось, что из-за диагностированной афазии завершает актерскую карьеру Брюс Уиллис. В свете известий о заболевании актера организаторы антипремии "Золотая малина" отозвали присужденную ему в 2022 году "награду".