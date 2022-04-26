Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 3 161 человека с коронавирусом. Это на 184,3% больше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 77 регионах, а снижение зафиксировано в 6 субъектах.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 176 человек. Выздоровели за сутки 11 899 человек, днем ранее сообщалось о 8 855 вылечившихся.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 7 107. Большинство из них пришлось на Санкт-Петербург и Москву. Там заразились 467 и 378 человек соответственно. В Московской области выявили 141 случай коронавируса.



Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирус способен сохраняться в тканях и органах человека до нескольких месяцев. По словам эксперта, вирус сохраняется в изначально пораженных тканях, а также проникает в клетки сосудов и легких. При этом он допустил, что у здоровых людей вирус вряд ли задержится в организме.

