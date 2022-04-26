Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
Во вторник, 26 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +15...+17 градусов, в Подмосковье – +13...+18 градусов. Ветер будет северо-западного направления с порывами до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.
В первые майские праздники, с 1 по 3 мая, в столице ожидается прохладная дождливая погода с ночными заморозками. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в ночь на воскресенье, 1 мая, температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. Синоптик отметил, что существенного потепления в Москве не прогнозируется до 3 мая.
Метеоролог пояснил, что похолодание жители столицы почувствуют уже в среду, 27 апреля, когда дневная температура снизится до умеренных +10...+12 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 0 градусов, наиболее сильные заморозки ожидаются в Подмосковье.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 26 апреля
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