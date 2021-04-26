В Госдуме не исключили внесения корректировок в Трудовой кодекс после пандемии

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил Москве 24, что после вызовов, связанных с пандемией, он не исключает возможности внесения корректировок в трудовое законодательство.

Нилов отметил, что сейчас в Трудовом кодексе РФ есть понятия нерабочих праздничных дней и выходных дней. Но в период пандемии россияне столкнулись с указами президента о просто нерабочих днях.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В Трудовом кодексе понятия нерабочих дней нет. Вопросы возникают и у работников, и у работодателей с точки зрения оплаты, переноса отпусков, поэтому я не исключаю, что в перспективе с учетом того, что мы столкнулись с новыми вызовами в виде пандемии, какого-либо рода корректировки в трудовое законодательство могут быть.

Как подчеркнул Нилов, корректировки могут быть внесены для того, чтобы в Трудовом кодексе были даны ответы на все вопросы, которые возникают дополнительно в подобных ситуациях. Однако пока никаких инициатив и предложений по данному вопросу не поступало, отметил политик.

При этом в прошлом году Минтруд дал рекомендации, в которых говорится, что если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, напомнил представитель Госдумы.

Ранее Ярослав Нилов рассказал, что делать тем, кто оформил отпуск с 4 по 7 мая до того, как президент объявил эти дни нерабочими. По мнению политика, такие вопросы должны решаться между работником и работодателем в индивидуальном порядке.