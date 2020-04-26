В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

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В Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде коронавирусом заразились 52 человека, девять из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МДА.

Сейчас в академии проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. У всех взяли анализы на коронавирус.

Ранее после заражения коронавирусной инфекцией скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Ему было 54 года.

Несколько дней назад его госпитализировали в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Семашко с диагнозом двусторонняя пневмония.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции. Всего по стране зарегистрировано 80 949 случаев заболевания, умерло 747 человек.