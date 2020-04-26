Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

26 апреля, 20:04

В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде коронавирусом заразились 52 человека, девять из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МДА.

Сейчас в академии проживает 136 человек, включая сотрудников Академии и монашествующих. У всех взяли анализы на коронавирус.

Ранее после заражения коронавирусной инфекцией скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Ему было 54 года.

Несколько дней назад его госпитализировали в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Семашко с диагнозом двусторонняя пневмония.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции. Всего по стране зарегистрировано 80 949 случаев заболевания, умерло 747 человек.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать