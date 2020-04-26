Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался после заражения коронавирусом

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Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Московского патриархата.

Священнослужителю было 54 года. Несколько дней назад его госпитализировали в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Семашко с диагнозом двусторонняя пневмония.

С 2004 по 2012 годы он был наместником Курской-Коренной пустыни. Незадолго до своего освобождения от должности руководителя обители был возведен в сан епископа.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений.

Всего по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.