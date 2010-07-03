Омбудсмен Москвы готова помочь Кокорину с реабилитацией

Арестованный за драки футболист "Зенита" Александр Кокорин, имеющий проблемы с коленом, может пройти курс реабилитации в учреждениях городских Депздрава или Депсоцзащиты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в столице Татьяну Потяеву.
Омбудсмен отметила, что знает, где делают магнитно-резонансную терапию.
"В устном режиме я проговорила, по моему обращению они готовы оказать эту помощь", – отметила Потяева.
Она добавила, что по просьбе самого спортсмена решение о начале курса реабилитации примут после очередного заседания суда.
"Если у них будет продолжаться заключение, тогда, конечно, мы будем организовывать необходимые реабилитационные процедуры. Если будет другое решение, то, может быть, это будет сейчас не актуально", – пояснила омбудсмен.
Ранее главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина, назначив ему комплекс физиотерапевтических процедур. Разговор с медиком расстроил футболиста.
Осенью прошлого года Кокорин и Павел Мамаев с друзьями устроили две потасовки за один день. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а затем подрались с сотрудниками Минпромторга. Вскоре их арестовали.
В последний раз заключение обвиняемым продлили до 25 сентября. Новое заседание по делу намечено на 6 мая.
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