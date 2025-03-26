Химик Панов: проглоченная без воды таблетка медленно растворяется в организме

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Таблетка, проглоченная без достаточного количества воды, растворяется в организме значительно медленнее, из-за чего снижается эффективность препарата. Об этом рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов, сообщает Life.ru.

По словам специалиста, при таком способе приема лекарств таблетка может начать растворяться не в желудке, а в пищеводе, то есть в трубке, которая соединяет рот и желудок и покрыта слизистой оболочкой. Без достаточного количества жидкости таблетка "прилипает" к стенкам пищевода, после чего возникает раздражение слизистой, уточнил химик.

Помимо этого, неправильный прием лекарств может усилить побочные эффекты. В качестве примера Панов привел аспирин, который, если не запивать водой, может спровоцировать язву желудка или гастрит. По той же причине к раздражению слизистой желудочно-кишечного тракта может привести употребление антидепрессантов.

"Вода помогает таблеткам легче проходить через пищевод, предотвращает раздражение слизистой и улучшает всасываемость лекарств. Правильный порядок приема любого препарата указан в инструкции по его применению, поэтому всегда изучайте ее и обязательно следуйте указанным рекомендациям", – подытожил химик.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева перечислила главные ошибки в борьбе с анемией. По ее словам, прием препаратов железа без консультации с врачом, сочетание таблеток с кофе и молоком, а также попытка восполнить дефицит с помощью продуктов не помогут решить проблему. Она посоветовала обратиться к врачу и выявить точный диагноз, чтобы начать правильное лечение.