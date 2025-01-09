Терапевт Лишин назвал три ошибки при гипертоническом кризе

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При гипертоническом кризе нельзя заниматься физической активностью и принимать по несколько доз гипотензивного препарата. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, о гипертоническом кризе можно говорить, когда артериальное давление становится очень высоким. Оно может составлять 170–180 или подниматься даже до 200 миллиметров ртутного столба. Игнорировать такое состояние опасно, поскольку гипертонический криз иногда становится причиной инфаркта и инсульта.

"Самое главное – не паниковать. Нужно успокоиться и принять таблетку от давления", – сказал эксперт.





Виктор Лишин врач-терапевт Если в течение часа после приема препарата давление не упало или снизилось несущественно, нельзя пить лекарство второй раз, – это серьезная ошибка. Давление может резко снизиться, что очень опасно для сосудов.

Если после однократного приема лекарства ситуация не улучшилась, стоит вызвать скорую помощь. Также можно поступить, когда криз возник впервые и под рукой нет гипотензивных препаратов.

"Также при высоком давлении нельзя заниматься спортом. Создается большая нагрузка на сосудистое русло, поэтому может развиться инфаркт и инсульт", – указал Лишин.

Ранее россиянам рассказали, что людям с гипертонической болезнью нужно измерять давление утром и вечером. Пользоваться тонометром лучше в спокойной обстановке после 10–15 минутного отдыха. Для более точных данных повторять каждое измерение нужно три раза и брать средний результат. Если в течение дня появились слабость, головная боль, стало тяжело дышать или возникли неприятные ощущения за грудиной, проверить давление можно внепланово.

