Врач назвала смертельное для человека количество соли

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Передозировка поваренной солью с добавлением (менее 1% от общего объема) нитрита натрия, которая обозначается в России, странах СНГ и Европе как Е250, может привести к ухудшению здоровья и смерти. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

Так, эксперт объяснила, что нитритная соль (или поваренная) используется во время приготовления колбас, консервации мяса и рыбы. Ее пока нельзя заменить, так как именно этот ингредиент помогает предотвратить распространение гнилостных бактерий и возбудителей ботулизма. Однако, по словам Кашух, эту добавку в минимальной дозировке разрешили применять уже во многих странах.

Как рассказала врач, в одном килограмме колбасы безопасная доза соли считается 50 миллиграммов, а для человека на 1 килограмм веса нормой в сутки станет употребление 0,6 миллиграмма. Кроме того, Кашух посоветовала не включать продукты с высоким содержанием поваренной соли в рацион на регулярной основе.

Эксперт также выделила категории, которым не рекомендуется употреблять продукты с поваренной солью: детям до трех лет, а также людям с лишним весом, заболеваниями почек и склонностью к отекам. Она уточнила, что смертельной дозой для человека станет 71 миллиграмм на 1 килограмм веса человека.

Специалист посоветовала также пристально следить за употреблением обычной соли, смертельная доза которой составляет 3 грамма на 1 килограмм тела. Так, если постоянно есть соль, то у человека могут развиться гипертония, болезнь почек и начать размягчаться зубы или кости.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что избыток соленой рыбы, чипсов и мяса в рационе негативно сказывается на работе почек. Также здоровью почек может навредить большое количество мяса, считает он.



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