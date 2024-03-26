Количество госпитализаций с COVID-19 в России уменьшилось на 6,6%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число госпитализаций в России за неделю составило 2 830 человек, снизившись на 6,6%. Об этом сообщили сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

При этом увеличение числа пациентов с коронавирусом зафиксировали в 32 субъектах РФ.

В штабе отметили, что за минувшую неделю выздоровели 25 458 человек. Это на 2,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. За указанный период умер 71 человек.

19 марта Оперштаб проинформировал, что заболеваемость COVID-19 выросла в РФ на 5%. Число госпитализаций увеличилось на 10,8%.