26 марта, 11:03Общество
Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 0,4% за неделю
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По итогам 12-й недели 2024 года года в России зарегистрировали более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом проинформировали в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Как сообщается, показатель заболеваемости COVID-19 остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%. Преобладающим штаммом коронавируса остается "Омикрон".
19 марта Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость COVID-19 выросла в РФ на 5%. Число госпитализаций увеличилось на 10,8%.
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