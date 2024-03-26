Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 11:03

Общество

Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 0,4% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По итогам 12-й недели 2024 года года в России зарегистрировали более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом проинформировали в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Как сообщается, показатель заболеваемости COVID-19 остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%. Преобладающим штаммом коронавируса остается "Омикрон".

19 марта Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость COVID-19 выросла в РФ на 5%. Число госпитализаций увеличилось на 10,8%.

Иммунолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 и гриппом в РФ

Читайте также


Сюжет: Коронавирус
обществомедицина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика