Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 0,4% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По итогам 12-й недели 2024 года года в России зарегистрировали более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом проинформировали в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Как сообщается, показатель заболеваемости COVID-19 остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%. Преобладающим штаммом коронавируса остается "Омикрон".

19 марта Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость COVID-19 выросла в РФ на 5%. Число госпитализаций увеличилось на 10,8%.