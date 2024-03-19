19 марта, 12:01Общество
Заболеваемость COVID-19 выросла в РФ на 5% за неделю
Фото: depositphotos/ia__64
За минувшую неделю в РФ на 5% выросло количество людей, которые заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
По их данным, число госпитализаций увеличилось на 10,8%. Рост количества людей, которые попали в больницу, был зафиксирован в 49 российских субъектах РФ, а заболеваемости – в 60 регионах.
В штабе добавили, что за минувшую неделю выздоровели 24 750 человек. Это на 2,3% меньше, чем в предыдущую неделю. Умерли за этот период 77 человек.
Накануне столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что обстановка с гриппом и ОРВИ в Москве остается стабильной. Показатели заболеваемости не превышали эпидемических пороговых величин, указали в ведомстве.
5 марта Оперштаб информировал, что заболеваемость коронавирусом в стране выросла на 2,1%, а число госпитализированных увеличилось на 17,9%.
В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом
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