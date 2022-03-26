Врач перечислила продукты, способные снизить уровень стресса

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Врач-дерматовенеролог клиники "РЖД-Медицина" Юлия Андреанова назвала продукты, которые помогают снизить стресс. Об этом она рассказала "Вечерней Москве".
По словам врача, побороть напряжение помогает горький шоколад. Кроме того, в рацион рекомендуется включить орехи, жирную рыбу и растительные масла.
Эксперт добавила, что бороться со стрессом помогают зелень, овощи и фрукты. Она уточнила, что особенно стоит включить в питание плоды желтого, оранжевого и красного цветов.
Кроме того, по словам Андреановой, следует есть овсяную, гречневую, пшенную каши.
Отдельно для помощи в борьбе со стрессом врач выделила сон.
Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала, как справиться с весенним стрессом. По ее словам, самый простой способ уменьшить негативное влияние эмоций на организм – пить воду. Сбалансировать эмоциональный фон позволит дыхательная гимнастика, а также физическая активность. Если человек все же не справляется со своими эмоциями, то нужно обратиться к специалисту, посоветовала Павлова.
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