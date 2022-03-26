Синоптик рассказал, когда теплая погода вернется в столицу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На следующей неделе в столице ожидаются ночные температуры до 10 градусов ниже нуля, и дневные – около нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В понедельник холодная погода и 28, и 29 марта температура около и даже на 1 градус ниже нормы. Вот в понедельник ночные температуры - минус 5-10, днем около нуля", – приводит слова метеоролога ТАСС.
По словам синоптика, далее будет наблюдаться постепенное повышение температуры.
"Но возвращение к такой погоде, как сейчас, на следующей неделе не прогнозируется. Она вернется не раньше середины апреля", – добавил он.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что улучшение погоды в столице возможно 4–5 апреля.
"Вплоть до этого времени в Москве фактически будет зима. Температуры в дневные часы, конечно, будут положительными, но ночные значения останутся отрицательными. Плюс предполагается пусть небольшой, но снег. На эти дни норма температуры – 0 градусов. У нас 29, 30 и 31 марта температура воздуха будет ниже нормы градуса на 3–4", – уточнила синоптик.
Москвичи на 3 дня вернутся в зиму
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