Полицейские задержали москвича за миллионный долг по алиментам

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В столице задержали мужчину, который задолжал более миллиона рублей алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что в правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница Подмосковья, которая рассказала, что ее бывший супруг уклоняется от уплаты алиментов на содержание двух совместных несовершеннолетних детей. Также стало известно, что мужчина не отбыл административное наказание в виде обязательных работ, которые назначил суд.

Сумма задолженности составила более одного миллиона рублей. Нарушителю грозит уголовная ответственность по делу о неуплате средств на содержание детей. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии мужчину, оставившего двоих детей в аэропорту Шереметьево в январе 2020 года. Суд признал его виновным по статьям "Оставление в опасности" и "Кража".

Подсудимый признал себя виновным только в хищении денежных средств у своей знакомой. Также он пояснил, что считает аэропорт безопасным местом для нахождения в нем детей без присмотра взрослых.