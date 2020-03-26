Госпитализированный на Кубе россиянин скончался из-за коронавируса

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Россиянин, госпитализированный на Кубе в критическом состоянии после заражения коронавирусом, скончался в больнице, передает News.ru.

"Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер", – говорится в сообщении Минздрава республики.

Кроме того, заболела еще одна гражданка РФ. 48-летняя женщина прилетела на остров из Франции в начале марта, она находится в больнице. Всего на острове были инфицированы трое россиян.

По данным властей Кубы, там подтверждено 67 случаев заражения. Около 1,6 тысячи человек находятся в изоляции.

В АТОР заявили, что российские туроператоры завершат плановый вывоз туристов с курортов Доминиканы и Кубы через несколько дней. По сведениям ассоциации, будет вывезено более 10 тысяч организованных туристов из РФ.

ВОЗ сообщает, что в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. В России заражены 840 человек.