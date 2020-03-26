В Москве ожидается до 13 градусов тепла в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солнечная погода и до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 26 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем, благодаря устойчивому антициклону, будет сухо и солнечно. Содержание кислорода останется в пределах нормы.

При этом атмосферное давление сохранит очень высокие значения – выше нормальных на 10-13 единиц. Будет дуть западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что метеозависимые люди с нарушениями сердечного ритма могут испытывать недомогания.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отметил, что с апреля по сентябрь температура воздуха почти во всех регионах России будет немного выше нормы.

Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что московские автомобилисты могут подготовиться к смене резины на летнюю.