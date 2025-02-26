РИА Новости: россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты

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Россияне стали активнее приобретать антидепрессанты в январе, что привело к росту продаж в натуральном выражении на 21% и в рублях – на 36%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков.

Вместе с тем вырос спрос и на микроэлементы (9%), а также на витамин K (8%) и витамин B (6%). При этом в отношении продаж поливитаминов аналитики отметили нисходящую динамику. Значения упали на 27%, что стало самым значительным снижением среди других категорий.

Кроме того, исследователи выяснили, что россияне стали меньше интересоваться витамином А – его продажи упали на 9% по сравнению с январем прошлого года, а спрос на витамин Е снизился на 17%.

"Такая динамика продаж связана с тем, что потребители стали внимательнее следить за здоровьем", – пояснила аналитик Ксения Корзан.

Люди стали чаще сдавать анализы и покупать только те препараты, которые помогают восполнить дефицит определенного элемента, указала она. Также Корзан обратила внимание, что граждане теперь предпочитают выбирать целенаправленные добавки, а не принимать все витамины сразу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала тревожность и депрессию одними из главных болезней планеты. В свою очередь, Минздрав указал, что в России хандрят около 15 миллионов человек, то есть почти каждый десятый.

До этого нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал избыток сахара и фастфуда в рационе возможным триггером депрессии. Специалист пояснил, что рацион влияет на настроение человека. Он также призвал не употреблять кофеиносодержащие напитки незадолго до сна, так как они провоцируют недосып, из-за чего тоже может развиться депрессия.

