Диетолог рассказала о пользе растительного масла

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Растительное масло полезно для человеческого организма, поэтому его нужно регулярно употреблять. Об этом заявила врач-диетолог Юлия Чехонина, сообщает "Доктор 24".

Она рассказала, что растительное масло может увеличить вес – в 100 миллилитрах продукта содержится около 900 калорий. Дело в том, продолжила эксперт, что оно производится из семян масличных культур, из которых выжимают чистый жир. Масло полезно для регулярного употребления, однако добавлять в салат специалист рекомендует не более одной столовой ложки.

Чехонина добавила, что рафинированные масла, в отличие от нерафинированных, подвергаются тепловой обработке и очищаются от естественных примесей – растительных остатков, аминокислот и фосфолипидов. Этот процесс увеличивает срок годности продукта и больше подходит для готовки, объяснила врач.

Кроме того, подсолнечное и оливковое масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты, поскольку производятся из масличных культур, сказала диетолог. В первом содержится много витамина Е – почти 90% от суточной нормы в столовой ложке, а второе лидирует по количеству мононенасыщенной жирной кислоты – олеиновой, которая нужна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, подытожила Чехонина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что плохие растительные жиры, к которым относятся подсолнечное, кукурузное и соевое масла, вызывают возрастные заболевания – атеросклероз, сахарный диабет, гипертонию, психические отклонения. Он посоветовал употреблять не более одной-двух столовых ложек в день. К полезным растительным жирам он же отнес оливковое и льняное масла.

"Доктор 24": растительные масла