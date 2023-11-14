Названы самые вредные для сердца продукты

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Кислые, соленые, моченые, продукты с содержанием холестерина вредят работе сердца и нежелательны для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на кардиолога Юрия Конева.

Он объяснил, что из-за таких продуктов также страдают почки, в которых вырабатываются гормоны, регулирующие артериальное давление. Кроме того, специалист упомянул избыточное употребление соли. Она, по его данным, неблаготворно влияет на течение некоторых сосудистых заболеваний.

"Остается актуальной проблема избыточного холестерина – жирное мясо, жирные молочные продукты. На сердце негативно влияет и большое количество сахара", – уточнил врач.

Конев напомнил, что для сердца также вредны фастфуд, газировка и алкоголь. Кардиолог призвал не употреблять много кондитерских изделий.

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что самыми полезными продуктами для работы сердечно-сосудистой системы являются рыба и масло. Также она подчеркнула, что организму необходимо получать и большое количество белка как животного (нежирное мясо и птица), так и растительного (чечевица и горох).

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила симптомы микроинфаркта. По ее словам, это боль в груди, ощущение нехватки воздуха, а также слабость. При появлении таких симптомов врач советует обратиться к специалистам.

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