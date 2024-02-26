Небольшой снег ожидается в Москве 26 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва попадет под влияние гребня антициклона в понедельник, 26 февраля, поэтому в городе будут преобладать облачная погода, небольшой снег и гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Усиливаясь с юго-востока, он постепенно оттеснит облака фронтального раздела на север. В такой ситуации в регионе будет преобладать облачная погода, в начале дня местами, преимущественно на севере и западе территории", – подчеркнул он.

Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса в столице, в Подмосковье столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. Порывы ветра достигнут 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление окажется в пределах 754 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, 27 февраля температура поднимется до плюс 2 градусов.

Вечером 25 февраля в Москве начались осадки в виде ледяной крупы. На юго-западе города был дождь, переходящий в мелкую ледяную крупу. На севере столицы также отмечалось данное явление.

В связи с этим столичных водителей попросили отказаться от поездок на личном авто и пересесть на городской транспорт. Также в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 13:00 27 февраля.

Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ледяного дождя