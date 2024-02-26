До 2 градусов тепла ожидается в Москве 26 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве и области в понедельник, 26 февраля. На дорогах вероятна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

В городе из-за гололедицы объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 13:00 27 февраля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что финал зимы ожидается по-мартовски теплым. Температура в феврале в Центральной России оказалась выше климатической нормы на 0,7 градуса.



В Москве ожидается мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер