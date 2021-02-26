Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Погода в Москве в выходные будет обусловлена влиянием холодного атмосферного фронта, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу дождь сменится снегом, а также образуется гололедица.
"Ночная температура понизится до околонулевых значений, а днем столбики термометров и вовсе опустятся в слабый минус", – цитирует РИА Новости синоптика.
В середине февраля в столице зафиксировали аномальные морозы, а в четверг, 25-го числа, началось резкое потепление. В пятницу температура воздуха поднялась до 6,4 градуса, что стало рекордом для 26 февраля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столице в первый весенний месяц будет переменчивой. Ночью 1 марта столбики термометров покажут -5... -10 градусов. 2 марта потеплеет, а в середине недели жителей столицы снова ждет понижение температуры.
"Атмосфера": синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и гололедице
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