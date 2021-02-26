Синоптики рассказали о погоде в столице 26 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 26 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет дождь. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов, в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега.

Ранее Вильфанд заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.