Собаки успокоят пассажиров перед полетом в Домодедове

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Московский аэропорт Домодедово и благотворительный фонд помощи животным "Вторая жизнь" запустил акцию "Обними друга перед полетом". Пассажиры, страдающие аэрофобией, смогут снять стресс перед полетом, пообщавшись с собаками, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Специальную зону оборудовали на втором этаже аэропорта. Здесь путешественники смогут пообщаться с бигглем Физзи, хаски Нами и дворняжками Клепой и Лушей. В пресс-службе отметили, что все собаки живут в семьях с детьми и имеют необходимые медсправки.

PR-директор аэропорта Дарья Коршунова подчеркнула, что подобная практика применяется во многих зарубежных аэропортах. Например, в миланском аэровокзале работает служба собак в рамках проекта Pet Therapy.

"Канистерапевты и специально отобранные собаки – это идеальный тандем, который поможет людям в ожидании рейса снизить уровень стресса и подготовиться к перелету", – указал в свою очередь исполнительный директор фонда "Вторая жизнь" Станислав Перешеин.

В пресс-службе аэропорта добавили, что именно собаки стоят у истоков энималтерапии – метода лечения с привлечением животных. В 1960 году американский специалист в области детской психиатрии Борис Левинсон обратил внимание, что его собака, присутствующая на сеансах, вызывает положительные эмоции у пациентов.

