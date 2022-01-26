Врач рассказал, может ли молочница стать причиной бесплодия

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Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Поварова рассказала, может ли молочница стать причиной бесплодия. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В медицине молочницу принято называть кандидозом. Возбудитель заболевания – дрожжеподобные грибки Candida. Они поражают кожу и слизистые оболочки наружных половых органов, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

По словам специалиста, в норме данный тип грибка органично существует в теле человека, однако при возникновении неблагоприятных условий количество микроорганизмов может резко возрасти. Причиной для появления молочницы могут стать обострения хронических заболеваний, неблагоприятное влияние окружающей среды, длительный стресс и неправильный режим питания.

У женщин кандидоз чаще всего характеризуется зудом и жжением в области влагалища, чувством отечности и обильными творожистыми выделениями из половых путей.

Анна Поварова отмечает, что сама по себе молочница на репродуктивную систему влияния не оказывает. Однако запущенное состояние способно привести к другим воспалениям. И вот они влияют на вероятность зачатия ребенка.

При кандидозе нарушается микрофлора. Развивающиеся воспаления и возможное присоединение других патогенных организмов способны стать причиной более серьезных заболеваний, например хронического эндометрита.

Специалист отмечает, что зачатие ребенка при молочнице становится невозможным и из-за снижения половой активности. Симптомы кандидоза вызывают у женщин жжение и сильный дискомфорт, в результате чего половая жизнь партнеров в этот период сводится к минимуму.

Нередко с молочницей сталкиваются и беременные. И в этом случае подойти к лечению стоит более ответственно. В первом триместре, до 12 недель, кандидоз не может быть причиной прерывания беременности. Однако в дальнейшем длительный воспалительный процесс способен стать причиной восходящей инфекции от матери к плоду, укорочения шейки матки и потери беременности.

При этом женщины, проходящие через процедуру экстракорпорального оплодотворения, сталкиваются с молочницей реже. Это связано с тем, что пациентки, планирующие ЭКО, проходят множество обследований и за их состоянием внимательно наблюдают.

По словам гинеколога, если кандидоз диагностирован во время протокола ЭКО, у врачей будет большой выбор лекарственных препаратов, преимущественно местного действия, которые никак не повлияют на планирование беременности.

Поварова уточнила, что обычно лечение кандидоза назначают обоим партнерам, даже если у мужчины нет явных симптомов инфекции. Это делается потому, что присутствие грибка способно вызвать рецидив у женщины.

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