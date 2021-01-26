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Общество

18:54

Телеканал RT запустил проект о жизни мигрантов в России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Телеканал RT запустил YouTube-шоу "Урюк и клюква", которое рассказывает о жизни мигрантов в России.

"Мы хотим рассказать вам о параллельной России, там почти нет русских людей, а живут 8,5 миллиона мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии… Все это прям тут, можно сказать, в соседнем дворе, а мы и не знаем", – говорится в начале ролика.

Отмечается, что авторы проекта пробуют разобраться, из чего состоит мигрантский мир.

Участие в шоу приняла известная в Средней Азии актриса Зарина Низомиддинова, а гостем подкаста стала социолог Анна Рочева.

Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. Одним из условий допуска в страну иностранной рабочей силы должен стать отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до даты въезда.

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