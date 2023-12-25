Заработок авторов "ВКонтакте" вырос до 5,5 млрд рублей в этом году

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Заработок авторов социальной сети "ВКонтакте" вырос до 5,5 миллиарда рублей в уходящем году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

"В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации "ВКонтакте" вырос на 37% и составил 5,5 миллиарда рублей", – отмечается в публикации.

Также в посте говорится о том, что число пользователей, которые отправляют донаты, увеличилось на 56%. Оказалось, что благодаря сервису VK Donut авторы получили 780 миллионов рублей в этом году. Больше всего донатов собрали следующие темы:

"Дети и родители";

"Творчество";

"Приложения и игры";

"K-pop".

В свою очередь, просмотры видео увеличились на четверть, если сравнивать с 2022 годом. Что касается формата историй, в этом году его стали использовать на 27% чаще.

Ранее были названы самые популярные социальные сети у россиян в 2023 году. Выяснилось, что женщины в этом году чаще заходили в соцсеть "ВКонтакте", а мужчины – на YouTube. В свою очередь, мессенджер Telegram оказался лидером по количеству сессий у обоих полов.

Среди городов – лидеров по количеству заходов в эти приложения на первом месте оказалась Москва, на втором – Екатеринбург, третье место у Казани, четвертое – у Санкт-Петербурга, а пятую строчку занял Краснодар.



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