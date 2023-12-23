Названы самые популярные социальные сети у россиян в 2023 году

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Женщины в этом году чаще заходили в социальную сеть"ВКонтакте", а мужчины – на YouTube. В свою очередь, мессенджер Telegram оказался лидером по количеству сессий у обоих полов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Билайн".

По количеству сессий (заходы в приложение) и трафику среди россиян с 1 января по 15 декабря 2023 года лидирует приложение Telegram. На втором месте "ВКонтакте", на третьем – YouTube.

Отмечается, что мужчины заходили в приложения на 9% чаще. Среди девушек в топ-3 приложений вошли Telegram, ВКонтакте, WhatsApp, а среди мужчин – Telegram, YouTube, ВКонтакте.

Среди городов-лидеров по количеству заходов в эти приложения на первом месте оказалась Москва, на втором - Екатеринбург, третье место у Казани, четвертое - у Санкт-Петербурга, а пятую строчку занял Краснодар.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафовал 6 зарубежных площадок, включая Google и Telegram. Штрафы по 900 тысяч рублей были назначены Google, Telegram, Twitch и Pinterest. Также штрафы в 800 тысяч рублей получила социальная сеть Likee и 750 тысяч – TikTok. Еще 8 протоколов ожидают рассмотрения в суде, отметили в ведомстве.